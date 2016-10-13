Евгений Муравьев: "Динамо" как минимум должно играть в еврокубках"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев, занимавший аналогичную должность в "Кубани", в интервью для клубной пресс-службы подчеркнул, что по итогам сезона москвичи должны выйти в премьер-лигу. По его словам, "Динамо" должно как минимум играть в еврокубках.

– Каких целей вам хотелось бы достичь с "Динамо"?

– На текущий сезон они понятны и не требуют дополнительного обсуждения. Конечно, такой клуб, как "Динамо", обязан выступать в РФПЛ, мы должны решить в текущем сезоне эту задачу, а в Кубке России продвинуться как можно дальше. При удачном стечении обстоятельств не вижу ничего невозможного в том, чтобы выиграть этот трофей. Что касается дальнейших целей, то будем смотреть, какой состав удастся собрать, какой будет объем финансирования. "Динамо" – легендарный клуб российского футбола, он должен как минимум играть в еврокубках. На это и будут направлены наши усилия.