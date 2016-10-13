Евгений Муравьев: "Динамо" хочет заключить полноценный контракт с Панченко, но существует много нюансов"

Руководитель финансово-экономического блока Общества "Динамо" и генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев отметил желание клуба сохранить в своих рядах арендованного у ЦСКА нападающего Кирилла Панченко, сообщает клубная пресс-служба. Также Муравьев, работавший генеральным директором "Кубани", вспомнил период пребывания в краснодарском клубе.

– Что можете сказать о периоде работы в "Кубани"?

– С теплотой вспоминаю тот этап. У команды многое получалось, "Кубань" в еврокубках выбивала "Фейеноорд", выходила в групповой этап Лиги Европы, привозила в Краснодар ту же "Валенсию". Хорошо помню праздничную атмосферу, что царила на стадионе. "Кубань" вообще всегда была одной из самых посещаемых команд РФПЛ. В период моей работы генеральным директором мы впервые вышли в финал Кубка России. В чемпионате, правда, по ряду объективных причин завершали сезон не так уверенно, как начали. Но все познается в сравнении. Сейчас о тех результатах, к сожалению, клубу приходится только мечтать. Надеюсь, о периоде нашей работы у болельщиков "Кубани" остались положительные воспоминания. Желаю краснодарцам преодолеть все нынешние трудности и вернуться в РФПЛ.

– Недавно "Динамо" как раз встречалось с "Кубанью"...

– Считаю, что получилась очень интересная встреча, и по игре "Кубань" смотрелась не хуже, чем многие другие соперники нашего клуба. Это подтверждает мнение, что краснодарцы должны располагаться куда выше в таблице. "Динамо" же пришлось обойтись сразу без четверых нападающих – Панченко и Бечирай уехали в сборные, Луценко и Погребняк не смогли сыграть из-за травм. Но в "Динамо" растет смена: дубль дважды выигрывал золото, старший возраст академии – чемпионы России, сейчас участвуют в юношеской Лиге чемпионов УЕФА. В атаке вышел 19-летний Обольский, сыграл активно. В итоге, может, и не слишком яркая игра команды, минимальный счет, но уверенность в победном результате не покидала.

– Вы упомянули Панченко – с большим отрывом лучшего бомбардира ФНЛ, которого из первого дивизиона зовут в сборную России. Болельщики мечтают о том, что "Динамо" заключит с Кириллом полноценный контракт вместо нынешнего арендного соглашения.

– Мы бы тоже этого хотели, но существует много нюансов. Каким, например, видит свое будущее сам Панченко? Наша цель, чтобы футболисты такого уровня – уровня сборной – мечтали играть в "Динамо". Мы к этому стремимся, работаем над этим. По действиям Панченко на поле видно, что ему комфортно в "Динамо", он это подчеркивает в интервью. Как сложится ситуация – покажет время. По крайней мере, у нас есть желание сохранить у себя Кирилла.

– Что в целом можете сказать об игре "Динамо" в этом сезоне?

– Очень здорово, что тренерскому штабу удалось создать здоровый коллектив, все объединены одной целью, работают на команду. Плюс класс футболистов, большинство из которых выступало в премьер-лиге. В итоге – уверенное положение в турнирной таблице, что нас, естественно, очень радует. Понятно, что уровень соперничества в ФНЛ ниже, чем в РФПЛ, однако и в первом дивизионе вполсилы никого не обыграешь. Очковый задел в таблице имеется, но почивать на лаврах нельзя ни минуты. И в игровом плане есть куда расти. По зимней селекции надо работать уже сегодня, чтобы завтра не оказалось поздно. Конкуренты-то не дремлют.