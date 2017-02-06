Евгений Муравьев: "Динамо" будет решать вопрос с контрактом Панченко ближе к лету"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев отметил, что вопрос с контрактом нападающего Кирилла Панченко будет решаться ближе к лету. Ранее сообщалось, что форвард летом может перейти в "Локомотив". В данный момент игрок выступает за бело-голубых на правах аренды, а его контракт принадлежит ЦСКА. В составе команды Панченко провел 21 матч в ФНЛ, в которых забил 15 мячей.

- Панченко - игрок "Динамо" на правах аренды, - приводит ТАСС слова Муравьева. - Аренда годовая. Вопрос о выкупе игрока будет решаться ближе к лету. Но не все будет зависеть от "Динамо", многое будет зависеть от желания самого игрока, захочет ли он остаться у нас на наших условиях. Желание сохранить Кирилла у "Динамо" есть.