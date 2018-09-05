Евгений Макеев: "Сочи" - самый оптимальный вариант для меня"

Новичок "Сочи" Евгений Макеев доволен тем, что оказался в этом клубе. Экс-футболист "Спартака" признался, что пока не в лучшей своей форме.

– Было несколько предложений, но выбрал "Сочи". Это самый оптимальный вариант для меня, – заявил Макеев в интервью пресс-службе "Сочи". – На данный момент моя форма не оптимальная, буду набирать по ходу сезона.

Что скажу о команде? Я смотрел несколько игр, в основном обзоры. Атакующая команда, которая играет в комбинационный футбол. Так, что мне все понравилось.