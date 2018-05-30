Евгений Летин: "О переезде питерского "Динамо" в Сочи информации нет"

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин не подтвердил данные о том, что питерское "Динамо" переезжает в Сочи и проходит лицензирование в организации в качестве клуба с черноморского побережья. Минувший сезон бело-голубые с Невы завершили на шестом месте в ФНЛ.

– Правда ли, что питерское "Динамо" лицензируется как "Динамо" (Сочи)?

– У меня такой информации нет. (Евгений БЕЛОУСОВ)