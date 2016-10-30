Евгений Калешин: "Задача "Кубани"? Принять душ, поехать на базу и поужинать"

И.о. главного тренера "Кубани" Евгений Калешин после победы над "Волгарем" (1:0) в матче 19-го тура ФНЛ подчеркнул, что его команда контролировала игру. Специалист отметил, что изменения в составе были сделаны на основе того, как работали футболисты на тренировках, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Заслужили победу, потому что весь матч старались действовать агрессивно и вести игру, ждали свой момент, – сказал Калешин. – Хорошо, что смогли его найти, потому что соперник очень организованный. Рассчитывали, что найдем брешь и забьем.

– Вы действовали от себя или отходили от тактики "Волгаря"?

– Неправильный взгляд. Это, прежде всего, заслуга "Кубани", раз показалось, что "Волгарь" ничего не может.

– Вы изменили Маркова на Зотова. Почему?

– У нас за исключением двух центральных защитников есть по два игрока на каждую позицию. Мы смотрим на их тренировки, на действия в матчах. Если видим, что игрок почему-то выглядит слабее конкурента, то без сомнений меняем состав. Потому эта замена обусловлена только тем, что Зотов в эту неделю был лучше.

– Какие задачи у клуба после этой победы?

– Задача – быстро принять душ, поехать на базу и поужинать. А завтра будем тренироваться.