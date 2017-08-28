Евгений Калешин: "В основе "Кубани" выходят неподготовленные игроки"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин после поражения от "Спартака-2" (2:3) в 10-м туре ФНЛ посетовал на большое количество травмированных игроков. Наставник краснодарцев отметил, что в конце матча усталость сказалась и футболисты были не в состоянии справиться с соперником.

- Как ни обидно это признавать, но "Спартак-2" сегодня был лучше и заслуженно победил, - приводит официальный сайт ФНЛ слова Калешина. - Я думаю, ключевым сегодня стало преимущество соперника в игре один в один. У москвичей есть несколько футболистов очень хорошего уровня, особенно фланговые игроки, которые сегодня постоянно шли в обыгрыш, создавали острые ситуации у наших ворот. Мы тоже имели сегодня четыре-пять хороших возможностей забить, но, к сожалению, в нужный момент не смогли их реализовать. Подчеркну, поражение справедливо: соперник сегодня был интереснее. К сожалению, тот состав, который вышел с первых минут, был не совсем готов. Два человека отыграли 120 минут в Армавире (1:0 пен.), Сергей Бендзь и Никита Маляров вообще не тренировались из-за температуры. Из-за ограниченной заявки нам приходится ставить в состав неподготовленных игроков. Поэтому естественно, что когда несколько футболистов выпадают из общекомандной игры, то очень сложно противостоять сопернику.

– Евгений Игоревич, в первом тайме "Кубань" порадовала в единоборствах, не уступая сопернику в середине поля, несмотря на открытую игру. После перерыва команда начала пятиться к своим воротам, вследствие чего пропустила последний гол. Это последствия усталости? В чем причина?

– Когда из одиннадцати "стартовых" игроков четверо не особенно готовы, это сказывается, и, конечно, каждая последующая минута игры не добавляет им свежести. В конце матча мы, откровенно говоря, были уже не в состоянии перекрыть тех, кто недорабатывает. Опять же, два человека вообще не тренировались перед этой игрой, у них была высокая температура. Только перед матчем мы смогли "подвести" ребят. Это не оправдание, это то, как есть на самом деле.

Игра сегодня была слишком открытой, и мы очень много позволили сопернику. Но повторю еще раз: эпизод решается один в один. Когда много комбинаций, когда футболист имеет преимущество один в один, это сразу создает остроту, выигрыш на каком-то участке поля. И "Спартак-2" сегодня очень умело этим пользовался. Сегодня мы получили негативный результат, но нужно двигаться дальше и продолжать работать.