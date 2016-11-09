Евгений Калешин: "У Малярова есть все качества, чтобы забивать"

Помощник главного тренера "Кубани" Евгений Калешин подчеркнул, что нападающий Владимир Обухов провел хороший матч. Также Калешин похвалил полузащитника Никиту Малярова, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Обухов выходил под соперника? И Бушманов сказал, что они использовали пробелы в центре обороны. Как оцените игру Клещенко?

– Обухов набрал хорошую форму, вышел неплохо во Владивостоке. Команда заиграла по-другому. Поэтому я и говорил, что мы оцениваем прошедшую игру, тренировки, а потом выбираем состав. Учитывая такой эмоциональный вариант, что Вова – бывший игрок "Спартака", то это дополнительная мотивация. Он провел хороший матч. Клещенко? Он долго не играл за основную команду. Он систематически играл за вторую команду, но это разные лиги. Надо перейти на определенное количество матчей. Да, соперник ищет наши слабые места, но мы немножко другого мнения придерживаемся.



– Якуба остался в расположении команды, хотя его вызвали в сборную. Почему? И кого вы выделите как лучшего игрока матча?



– Мы согласовали его неприезд в сборную со всей администрацией национальной команды. Наше мнение – человек, который зарекомендовал себя в сборной, не нуждается в рекомендациях. Если это товарищеский матч, то логично вызвать других ребят, которые еще не привлекались. Благодарю, что нам пошли на встречу. Командная игра – это и есть лучший игрок.



– Маляров – штатный пенальтист?



– Вышел свежий футболист. Маляров заработал этот пенальти и логично, что взял эту ответственность на себя. У него есть все качества, чтобы забивать.