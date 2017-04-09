Евгений Калешин: "У "Кубани" только максимальные задачи"

Старший тренер "Кубани" Евгений Калешин после матча 30-го тура ФНЛ против "Сокола" (0:0) отметил, что результат матча получился закономерным. Специалист подчеркнул, что его подопечные потратили много физической и моральной энергии.

– Сегодня мы не смогли переиграть соперника, и поэтому считаю результат матча закономерным, – цитирует пресс-служба ФНЛ Калешина. – У такого клуба, как "Кубань", могут быть только максимальные задачи, и поэтому мы не можем рассматривать сегодняшний результат как позитивный. Сейчас нам нужно думать о следующей игре, которая пройдет в Ярославле. Надо постараться быстро восстановить футболистов, они сегодня потратили много физической и моральной энергии.

– Сегодня "Сокол" "закрылся", встречал "Кубань" на своей половине поля всем составом, и в первом тайме было мало моментов. Почему во второй половине встречи характер игры не изменился?

– Вы сами ответили на свой вопрос. Соперник "закрылся", значит, он подразумевал, что не позволит создать много моментов. Он всей командой отходил за линию мяча и, по сути, лишил нас пространства.

– "Кубань" в прошлом туре также сыграла вничью – правда, результативную – с "Факелом". Вы можете как-то сравнить эти игры?

– Я думаю, что у этих матчей был разный характер. В Воронеже игра была более открытая, и соперник также имел несколько шансов, два из которых реализовал. У нас там было больше пространства, которое мы могли использовать. Здесь же получился закрытый матч, где было немного моментов. Наверное, у соперников были разные цели, и каждый выдержал свою линию. Никто никого не переиграл и не добился победы.

– У "Кубани" цель – выход в премьер-лигу?

– Я уже сказал, что у "Кубани" только максимальные задачи. Другое дело, как они реализуются, но они, повторю, могут быть только максимальными.