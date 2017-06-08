Евгений Калешин: "У "Кубани" крепкий коллектив, не нужно сильных изменений"

Старший тренер "Кубани" Евгений Калешин на предсезонной пресс-конференции заявил, что команда не нуждается в агрессивном усилении, а должна закрыть лишь 3 - 4 позиции. Напомним, что по итогам минувшего сезона клуб занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ.

– Сегодня мы имеем достаточно хороший коллектив, – отметил Калешин. – Команда прошла созревание, и нам не нужно делать кардинальные изменения, есть 3 - 4 позиции, которые нужно усилить. Костяк будет сохранен.

– Заканчивается контракт у Игоря Армаша. Будет ли ему предложен новый?

– Он сейчас находится на реабилитации. Естественно, человек, который отдал столько лет клубу, и ему было сделано предложение о дальнейшем сотрудничестве. Когда он вернется, будет снова разговор. Он сейчас был подвергнут дополнительной операции и будет восстанавливаться.

– Желание есть его оставить?

– Он очень квалифицированный футболист, мы постараемся, чтобы он остался в составе. (Екатерина ПОТАПОВА)