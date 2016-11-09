Евгений Калешин: "Спартак-2" - самая играющая команда ФНЛ"

Помощник главного тренера "Кубани" Евгений Калешин после победы над "Спартаком-2" (5:2) в матче 21-го тура ФНЛ заявил, что соперник демонстрирует очень качественный футбол, имея в своем составе отличных исполнителей. Однако "Кубани" было легко готовиться к этой встрече, потому что Евгений Калешин хорошо изучил команду Евгения Бушманова на стажировке, которую проходил в "Спартаке", передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Хотел бы выразить благодарность баскетбольному клубу "Локомотив-Кубань", который предоставил свое оборудование для восстановления игроков после матча во Владивостоке, а также наш медицинский штаб, который вернул их на прежний уровень, – отметил Калешин. – Команда смогла достичь результата. Первый тайм мы заслуженно победили, во втором "Спартак" был лучше нас. Но мы выдержали и забили еще. Это был искренний футбол, потому что обе команды показали качественную игру. "Спартак-2" – это самая сильная команда ФНЛ в игровом плане. Надеюсь, эти футболисты будут показывать такой же качественный футбол. Мне удалось побывать на стажировке в этой команде. Благодарю Евгения Бушманова, который был открыт. Я многое увидел, потому нам легко было готовиться к этому матчу.



– Почему вышел Помазан? Не показалось ли вам, что голы в ворота "Кубани" были забиты достаточно легко?



– Фролов провел качественный отрезок, соответственно, тоже получил огромную нагрузку. Мы постарались произвести изменения, выбрать более подготовленных, свежих игроков. То, что Помазан качественно сыграл, говорит, что мы поступили правильно. Второй вопрос. Это мнимая видимость. Группа атаки "Спартака" – сильнейшая в лиге. Сложно противостоять этому, они быстрые, у них налажено взаимодействие. Они прошли все стадии подготовки. Мы не успевали за этими скоростями во втором тайме, который они показывали.