12:37 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Евгений Калешин: "СКА-Хабаровск" наказывал "Кубань" за ошибки"

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Тренер "Кубани" Евгений Калешин считает, что его команда по делу уступила "СКА-Хабаровску" со счетом 0:5 в матче первенства ФНЛ. По его словам, краснодарцы слишком часто совершали ошибки.

– Поздравляю хозяев с абсолютно заслуженной победой. Мы сегодня очень часто ошибались и соперник нас за это наказывал, поэтому и счет получился такой разгромный, – цитирует официальный сайт "СКА-Хабаровск" Калешина. – У нас тоже были моменты для взятия ворот, но к сожалению, удача была сегодня на стороне хозяев, да и голкипер хабаровчан сыграл очень надежно, выручив свою команду в ряде эпизодов.

– Холодная погода как-нибудь сказалась на сегодняшнем матче?

– Нет. Абсолютно никак.

Дополнительная информация

http://fcska.ru/media/news/aleksandr-grigoryan-rorlp-/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

После такого матча невольно возникает вопрос:"На кой черт выгнали Петреску"!

13:29

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