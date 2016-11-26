Евгений Калешин: "СКА-Хабаровск" наказывал "Кубань" за ошибки"

Тренер "Кубани" Евгений Калешин считает, что его команда по делу уступила "СКА-Хабаровску" со счетом 0:5 в матче первенства ФНЛ. По его словам, краснодарцы слишком часто совершали ошибки.

– Поздравляю хозяев с абсолютно заслуженной победой. Мы сегодня очень часто ошибались и соперник нас за это наказывал, поэтому и счет получился такой разгромный, – цитирует официальный сайт "СКА-Хабаровск" Калешина. – У нас тоже были моменты для взятия ворот, но к сожалению, удача была сегодня на стороне хозяев, да и голкипер хабаровчан сыграл очень надежно, выручив свою команду в ряде эпизодов.

– Холодная погода как-нибудь сказалась на сегодняшнем матче?

– Нет. Абсолютно никак.