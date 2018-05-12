Евгений Калешин: "Просто немыслимо для "Кубани" жить два года в таких условиях!"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин на пресс-конференции после матча с "Томью" (3:3) рассказал об очень тяжелом положении в клубе. Ранее появлялась информация, что краснодарцы из-за больших долгов в конце сезона объявят себя банкротом.

- Думаю, что этот сезон не нельзя отделать от прошлого. Этот цикл команды, который закончился, - сказал Калешин. - Не может футбольный клуб "Кубань", топовая команда существовать и жить на протяжении двух лет в таких условиях. Это просто немыслимо для профессионального клуба.



Команда существовала и жила профессионально. Но этого нельзя сказать о клубе. Мотивация футболистов не может строиться на пинках тренера или каких-то еще факторах. Мотивация игрока - это конкуренция, это стабильная выплата зарплаты, бонусы. А у нас получается, что команда два сезона работает на мотивации тренерской. Или потому, что чувствует ответственность перед болельщиками. Но, к сожалению, человеческий фактор сказывается. Люди у нас не железные. Очень ограниченный состав. Это были тяжелейшие два сезона, которая провела "Кубань".



Надо сказать большое спасибо этим футболистам, которые остались в клубе и продержались такое количество времени. Наша команда даже на одной ноге конкурентно способная. Это говорит об уровне состава, который собрали в 2016-м году. Это я говорю для тех, кто критиковал состав. Просто немножко нужно анализировать то, что происходит. Команда уже доживает последние дни. Этот состав.

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