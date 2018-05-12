Евгений Калешин: "Просто немыслимо для "Кубани" жить два года в таких условиях!"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин на пресс-конференции после матча с "Томью" (3:3) рассказал об очень тяжелом положении в клубе. Ранее появлялась информация, что краснодарцы из-за больших долгов в конце сезона объявят себя банкротом.
- Думаю, что этот сезон не нельзя отделать от прошлого. Этот цикл команды, который закончился, - сказал Калешин. - Не может футбольный клуб "Кубань", топовая команда существовать и жить на протяжении двух лет в таких условиях. Это просто немыслимо для профессионального клуба.
Команда существовала и жила профессионально. Но этого нельзя сказать о клубе. Мотивация футболистов не может строиться на пинках тренера или каких-то еще факторах. Мотивация игрока - это конкуренция, это стабильная выплата зарплаты, бонусы. А у нас получается, что команда два сезона работает на мотивации тренерской. Или потому, что чувствует ответственность перед болельщиками. Но, к сожалению, человеческий фактор сказывается. Люди у нас не железные. Очень ограниченный состав. Это были тяжелейшие два сезона, которая провела "Кубань".
Надо сказать большое спасибо этим футболистам, которые остались в клубе и продержались такое количество времени. Наша команда даже на одной ноге конкурентно способная. Это говорит об уровне состава, который собрали в 2016-м году. Это я говорю для тех, кто критиковал состав. Просто немножко нужно анализировать то, что происходит. Команда уже доживает последние дни. Этот состав.
Vedi
Складывается ощущение , что футболисты Кубани просто голодранцы и бойцы за идеал спорта , а то что ни кто не хочет уходить от Кубани в которой такое тяжёлое положение со слов их гл тренера - виновата конечно не зарплата превышающая раза в два от команд борющихся за стыки попадания в РФПЛ , а идейное и чистое желание играть в футбол - как в сегодняшней игре ведя со счётом 3-0 , и БЕСКОМПРОМИССНО помочь Томи остаться в ФНЛ и сыграть 3-3.
20:40