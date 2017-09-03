Евгений Калешин: "Очень сложно принять такой безвольный матч "Кубани"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин выразил сожаление по поводу поражения со счетом 1:5 от "Балтики" в матче 11-го тура первенства ФНЛ. По его словам, команде не хватило мотивации.

– Сложно комментировать такой матч. Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками, особенно теми, кто сегодня приехал нас поддержать, – цитирует официальный сайт ФНЛ Калешина. – Очень сложно принять такой безвольный матч и сложно сейчас объяснить, почему команда вышла на поле настолько демотивированной. Те грубые ошибки, которые мы допустили в первом тайме, непозволительны игрокам такого уровня. Естественно, что ответственность за подготовку команды и, в том числе, мотивацию лежит на тренере, но мне на данный момент сложно объяснить причину такого провала.

Моментов было достаточно. Качество игры и качество отношения к делу не соответствовало уровню "Кубани". Счет 5:1 – на табло. Естественно, что когда игра не складывается так, как нужно, могут преобладать негативные эмоции. Нужно признать, что сегодня на поле монолитной команды у нас не было.