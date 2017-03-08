Евгений Калешин: "Очень рад, что "Кубань" смогла подарить победу нашим женщинам"

Тренер "Кубани" Евгений Калешин после матча 25-го тура ФНЛ против "Химок" (2:1) отметил, что команда посвятила эту победу женщинам. Матч состоялся в Международный женский день.

– Те эмоции, которые сегодня были на поле – как с нашей стороны, так и со стороны соперника, – были адресованы нашим женщинам, - приводит пресс-служба "Кубани" слова Калешина. - Мы очень рады, что смогли подарить им победу. У нас сегодня не все получалось, но это нормально для первого матча после такого долгого перерыва. Команда провела очень тяжелую работу на поле в межсезонье, думаю, сегодня вы могли почувствовать ту энергетику, которая была у нас внутри. Свидетельство тому – то, что удаление нас не сломило, команда продолжала искать свой момент, верила в то, что сегодня мы сможем победить. Считаю, мы заслужили эту победу.



– В первом тайме было заметно, что команда играет тяжело. Это следствие нагрузок на сборах? И почему "Кубань" не могла с начала встречи играть так же качественно, как оставшись в меньшинстве?



– Не думаю, что это следствие нагрузок. Просто команда должна провести несколько матчей, чтобы поймать определенный ритм. Над игроками довлеет результат, это тоже сказывается. Не так-то просто после трехмесячного перерыва взять и показать качественный футбол: без помарок и погрешностей – это нормальное явление. После удаления нужно было перестроиться, и мы очень быстро отреагировали: сделали несколько замен, которые, как мы считаем, усилили игру, направили ее в правильное русло. Естественно, хотелось бы – и мы будем над этим работать, – чтобы мы могли решать исход матча до удаления и до гола в наши ворота. Этим и будем заниматься.