Евгений Калешин: "Обухов действует неубедительно? Он заслужил место в основе"

Помощник главного тренера "Кубани" Евгений Калешин после ничьей против "Тамбова" (0:0) в матче 23-го тура ФНЛ заявил, что результат закономерен. Также он добавил, что доволен своими игроками, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Закономерный результат, к сожалению для нас, – отметил Калешин. – Не смогли создать нужное количество моментов, которые трансформировались бы в голы. В этом и заслуга соперника. Видно, что команда подготовилась. Она не позволила нам создать большого количества моментов у своих ворот. Но и мы практически ничего не дали создать у своих ворот, только это лишь часть плана. Другая часть – в созидании – была не на высоком уровне. Не хватило давления, взаимодействия. Где-то мы могли найти брешь, у нас было игровое преимущество, но оно не отразилось на счете. Напряженный матч.



– Обухов матч за матчем действует неубедительно. Почему? И почему не играет Фролов?



– Я думаю, это эмоциональный анализ. Мы анализируем игру детально, как профессионалы. Я не могу сказать, что Обухов был неубедителен. В состав никто просто так не попадает. Он заслужил место. Фролов? Четыре вратаря – позиция одна. Требования предъявляются как и к полевым игрокам. Тот, кто лучше готов, тот попадает в состав. Тот, кто вкалывает всю неделю, попадает в запас. Четыре вратаря на одной позиции – это немало. Надо мотивировать игроков. Надо давать шанс другим игрокам тоже. Мы так сейчас работаем. Ни один игрок не может спать спокойно. Это хорошо, когда в команде такая сумасшедшая конкуренция. Мы рады, что у нас есть такие изменения в игре. Критерий выбора игроков один – тренировки.



– Хватает ли на данный момент кадров, чтобы усилить команду по ходу игры?



– Вы посмотрите наш состав. У нас практически всегда есть изменения. Если детально подойти, у нас не играет один и тот же состав постоянно. Если удачно игра сложилась, мы пытаемся сохранить эти взаимодействия, чтобы потренировать их и перенести на следующий матч. Мы отходим от этого.



– Насколько сейчас четкая картина по поводу сборов, комплектования состава в межсезонье?



– Нашим тренерским штабом спланирована предсезонная подготовка. Но у нас впереди тур, и нет смысла заглядывать так далеко. Мы думаем об игре. После "Тамбова" команда поедет на ужин, а на следующий день будет тренировка.



– Уже не в первый раз соперник ставит "автобус" в игре с "Кубанью". Почему не используете дальние удары в таких ситуациях?



– Несколько ударов было, но игра так складывается, когда у соперника очень насыщенный центр поля. Не думаю, что у нас там были возможности для дальних ударов. Бить ради удара – мы не тренируем и не хотим этого. Команда пыталась найти брешь в обороне соперника.



– Что с Лобкаревым, Олейником? Они помогут команде?



– Лобкарев поможет, он тренируется. У Алейника была операция на паховых кольцах. В этом году он уже не поможет. Есть еще несколько микротравм, надо ребятам сказать спасибо за то, что терпели, играли на уколах. Под вопросом Житнев, у него есть плановая операция. Он готов к ней. Возможно, мы раньше положим его на операцию, чтобы реабилитация заняла меньше времени.



– Насколько вам удается сейчас думать только о построении игры, футболе, в связи в том числе и с появлением инвестора?



– С первого дня мы вообще не думали о тех вещах, которые были вокруг команды. Попытались закрыть команду от негатива, всяких слухов. Поэтому нам было просто, мы не обращали на это внимание. Само построение игры – невозможно за месяц быть довольным тем, что есть. Может, какие-то отрезки понравятся, но полностью довольным быть невозможно. Я могу пообещать, что у команды не будет плана Б, мы не будем отходить от своего стиля игры. Все компоненты будем выносить на более совершенный уровень.