Евгений Калешин: "Невозможно играть вперед, когда 11 человек стоят на своей половине поля"

И. о. главного тренера "Кубани" Евгений Калешин после ничьей в матче 17-го тура ФНЛ против "Балтики" (1:1) рассказал, что у команды есть моменты, которые надо улучшать, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Тренер добавил, что планирует привлекать молодежь в команду.

– Очень жаль, что не победили, мы наиграли на второй мяч, – отметил Калешин. – Я думаю, мы владели территорией и инициативой весь матч, но, к сожалению, не забили второй гол. Наверное, что-то мы не так сделали, раз фортуна от нас отвернулась. Будем продолжать работать, чтобы заставить проведение встать на нашу сторону. Нам надо увеличивать интенсивность игры. Этого давления не хватило в матче с Балтикой".

– Команда играла в высоком темпе, но случилась одна результативная ошибка Романа Бугаева. Будут ли к нему применены санкции?

– Неправильно так говорить, любой игрок может ошибиться. Я считаю, он провел качественный матч, подключался, поддерживал атаку. Где-то возникает брешь в обороне, когда так высоко играешь. Потому санкций не будет, но мы проведем анализ. Знаете, футбол – это игра, и Роман никого не убил и не украл, он бился за "Кубань", потому к его ошибке нельзя так подходить.

– Что положительного вы видите по этому матчу в игре "Кубани"?

– Ребята заслужили похвалу в самоотдаче. Ни один человек не был равнодушен, каждый отдал все силы в игре. Тем не менее очень сложно поменять игру кардинально. Но мы постарались внести идею. Времени мало, надо совершенствовать компоненты игры.

– Будет ли вводиться в состав молодежь из "Кубани-2", которую вы ранее тренировали?

– Я уже говорил, что мы обладаем многочисленным составом, практически 2 игрока на позицию. Сейчас все ребята с большим воодушевлением тренируются. Будем выбирать тех, кто готов и подходит для конкретного соперника. Если молодежь будет конкурентоспособной, она будет привлекаться.

– "Кубань" много владела мячом, но при этом делала много длинных передач. С чем связываете?

– Невозможно играть вперед, когда 11 человек на своей половине поля. Надо расшатать противника. Мы искали брешь в обороне. Но нам надо, чтобы мяч быстрее передавался.