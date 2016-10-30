Евгений Калешин: "Мой брат пока не собирается завершать карьеру"

И.о. главного тренера "Кубани" Евгений Калешин после победы над "Волгарем" (1:0) в матче 19-го тура ФНЛ отметил высокую конкуренцию за место в составе. Также специалист заявил, что не собирается приглашать своего брата Виталия Калешина, выступающего за "Краснодар", в своей тренерский штаб, так как тот пока не завершает карьеру, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Что вы сказали своим игрокам после гола, когда они подбежали к вам?

– Я попросил ни в коем случае не отходить от своей игры и не позволять сопернику подойти к воротам. Если давления на соперника нет, то оно переместится на нас.

– У Петреску была сильная ротация в каждом матче. Насколько вы определились со стартовым составом?

– Как я сказал, на всех позициях, кроме центральных защитников, есть конкуренция. Тот, кто лучше сыграет, кто готов, тот попадает в состав.

– Какое сейчас психологическое состояние у Мозеса Олойи?

– Мы все были очень расстроены, когда узнали о несчастье в его семье, разрешили ему отправиться домой. Также он вызван в сборную, потому мы пошли навстречу Мозесу, отпустили раньше. Решили, что ему будет лучше потренироваться с национальной командой, чем потратить время на два долгих перелета.

– Вопрос о вашем брате. Если Виталий Калешин закончит карьеру футболиста, пригласите ли вы его в свой тренерский штаб?

– Он еще не собирается заканчивать. Наверно, он сам должен определиться. У него сейчас хороший сезон, и пока я не слышал от него о завершении карьеры.