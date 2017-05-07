Евгений Калешин: "Кубань" заслужила победу над "Балтикой"

Старший тренер "Кубани" Евгений Калешин после матча 35-го тура ФНЛ против "Балтики" (1:0) отметил закономерность итогового результата. Ранее наставник клуба из Калининграда Игорь Черевченко заявил, что его команда уступила не по делу.

– Мы приехали в Калининград для того, чтобы показать хороший футбол, – цитирует пресс-служба ФНЛ Калешина. – Но, к сожалению, смогли показать только свои бойцовские качества и то, как команда умеет бороться. Это тоже очень важная часть футбола, часть игры. Но для болельщиков этого недостаточно. Болельщики хотят видеть мастерство. Но на тех стадионах, на которых нет качественных газонов, болельщики обделены возможностями видеть мастерство футболистов обеих команд. Поэтому максимально пришлось упростить игру, особенно во втором тайме. До перерыва мы пытались связать игру, перевести ее в комбинационное русло, но это было просто невозможно сделать на таком поле.

Мы рады победе, и мне кажется, что она заслуженная. Хотя и "Балтика" имела несколько верных моментов для взятия ворот. Но у нас этих моментов было больше, и они были острей.

– Гогниев крайне эмоционально отпраздновал свой гол, будто выиграл какой-то крупный турнир. С чем связана такая реакция?

– Давно не забивал. Тем более, гол случился в такой напряженной ситуации.