Евгений Калешин: "Кубань" занимает не своем место в ФНЛ"

И.о. главного тренера "Кубани" Евгений Калешин после ничьей в матче 18-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (4:0) отметил, что молодые игроки питерцев вырастут в футболистов высокого уровня. Также специалист заявил, что финансовые трудности в команде сильно преувеличены представителями СМИ.

– Мы очень рады, что одержали победу, – цитирует пресс-служба ФНЛ Калешина. – Но игра была открытая, и соперник тоже создал у наших ворот много моментов. Особенно, это было в первом тайме, где нам немного сопутствовала удача. Мы реализовали один стандарт и одну контратаку, и во втором тайме больше играли по счету. Где-то отдавали инициативу сопернику, но в итоге смогли забить еще два мяча. Поздравили ребят с победой, она была нужна в психологическом плане.

Если говорить более конкретно об игре, то наше преимущество не было таким большим, как отражает счет на табло. Мы играли с хорошей командой, где собраны хорошие молодые футболисты. Они вырастут в игроков высокого уровня.

– Можно ли, на ваш взгляд, сегодняшний счет воспринимать переломным моментом в игре "Кубани"?

– Знаете, самое важное, что нас сейчас ждет – это завтрашняя тренировка. Мы думаем о том, чтоб вернуться домой, восстановиться, хорошо потренироваться и готовиться к новой игре.

– У вас есть ответ, почему ваша команда с такой хорошей игрой идет внизу турнирной таблицы?

– Комплекс причин. Я согласен, что мы занимаем не свое место в турнирной таблице. Сказывается, что у нас собрана новая команда, новые игроки. Надеемся, мы поправим свои позиции в турнире.

– Как вы думаете, "стыки" – это реально для "Кубани"?

– Еще раз скажу: сейчас мы думаем только о завтрашней тренировке.

– Как настроили команду в перерыве, когда уверенно вели в счете?

– Естественно, мы сказали ребятам, чтоб они не успокаивались и продолжали активное давление на оборону соперника. "Зенит-2" начинает игру от своих ворот, и если им дать разыгрывать мяч, то это может обернуться проблемами. Задачей было давить на центральных защитников, которые начинали атаки, чтоб максимально затруднить выход через пас. Вот такое пожелание было в раздевалке.

– Насколько сейчас актуальны те финансовые трудности, которые были у команды в последнее время?

– В прессе много слухов и преувеличений. На самом деле, все не так плохо, как говорят. Слухи о нашей смерти сильно преувеличены.

– Из-за травм выбыло несколько ведущих игроков. Как обстоят дела с их восстановлением?

– Игорь Армаш после тяжелой травмы еще находится за границей, где проходит курс реабилитации. Остальные в Краснодаре проходят лечение. Сегодня отравился Владимир Обухов и не смог принять участие в игре. Надеемся, все травмированные скоро вновь будут помогать команде.