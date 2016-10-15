Евгений Калешин: "Кубань" – это топ-клуб"

И.о. главного тренера "Кубани" Евгений Калешин после ничьей в матче 17-го тура ФНЛ против "Балтики" (1:1) рассказал, какой он видит команду в будущем, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Тренер добавил, что считает "Кубань" топ-командой.
– Какие задачи стоят перед вами? Есть ли до сих пор задача выхода в премьер-лигу?
– Наверно, надо смотреть, что сегодня происходит. Мы должны подняться из подвала, стабильно выигрывать, набирать очки. У нас такой состав, который должен побеждать.
– "Кубань" сегодня играла в больше в атакующей манере. Это тот футбол, который вы хотите видеть?
– Мы хотим посадить зерно идеи, что команда должна доминировать с мячом или без него. Переигрывать, больше бороться, больше пробегать. "Кубань" – это топ-клуб, он должен играть сильно.
– Насколько давит на вас то, что вы сейчас являетесь тренером "Кубани", и провели первый домашний матч у руля команды?
– Стресс есть на любом уровне. Но когда такой стадион, большая ответственность, потому что это главная команда края, это, конечно, стресс. Жалко, что мы не выиграли.
Valdemarson
Жаль, что главная команда края сейчас вовсе не "Кубань"...
22:03