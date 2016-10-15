Евгений Калешин: "Кубань" – это топ-клуб"

И.о. главного тренера "Кубани" Евгений Калешин после ничьей в матче 17-го тура ФНЛ против "Балтики" (1:1) рассказал, какой он видит команду в будущем, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Тренер добавил, что считает "Кубань" топ-командой.

– Какие задачи стоят перед вами? Есть ли до сих пор задача выхода в премьер-лигу?

– Наверно, надо смотреть, что сегодня происходит. Мы должны подняться из подвала, стабильно выигрывать, набирать очки. У нас такой состав, который должен побеждать.

– "Кубань" сегодня играла в больше в атакующей манере. Это тот футбол, который вы хотите видеть?

– Мы хотим посадить зерно идеи, что команда должна доминировать с мячом или без него. Переигрывать, больше бороться, больше пробегать. "Кубань" – это топ-клуб, он должен играть сильно.

– Насколько давит на вас то, что вы сейчас являетесь тренером "Кубани", и провели первый домашний матч у руля команды?

– Стресс есть на любом уровне. Но когда такой стадион, большая ответственность, потому что это главная команда края, это, конечно, стресс. Жалко, что мы не выиграли.