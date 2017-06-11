Евгений Калешин: "Игроки "Кубани" успели соскучиться по работе"

Старший тренер "Кубани" Евгений Калешин отметил, что команда с удовольствием начала летние сборы. Специалист подчеркнул, что тренерский штаб остался доволен состоянием своих подопечных после отпуска.

– Настроение у игроков хорошее, все они полностью отдохнули и уже успели соскучиться друг по другу и по работе, – цитирует клубная пресс-служба Калешина. – Команда прошла медицинское обследование, которое показало, что все ребята выполнили те индивидуальные задания, которые мы им давали на отпускное время. В общей сложности каждый футболист имел пять индивидуальных тренировок, и мы должны отдать им должное в том, что все подошли к началу сбора в хорошей форме. Это дает повод надеяться, что мы без дополнительной "раскачки" приступим к подготовке. Конечно, первые несколько дней будут отданы на адаптацию: ребята не работали в таком режиме какой-то период, и им необходимо время для того, чтобы и голову, и тело погрузить в работу. В целом, отмечу, что мы довольны тем, в каком состоянии игроки вернулись из отпуска.



– Как будет строиться работа в ходе первого сбора, который команда проводит на своей базе в Краснодаре?



– Уже позади два дня, в субботу начинаем блок из трех дней, на протяжении которых будем тренироваться в двухразовом режиме. 13 июня будет вновь одна тренировка, днем позже мы сыграем с командой ПСК из станицы Динской. После этого команда получит один выходной день, а уже 16 июня должна отправиться на зарубежный сбор.