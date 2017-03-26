Евгений Калешин: "До удаления был качественный футбол, после удаления – характер"

Старший тренер "Кубани" Евгений Калешин после победы над "Нефтехимиком" (1:0) в матче 28-го тура ФНЛ похвалил команду за проявленный характер. Также специалист отметил, что Игорь Армаш вернется в общую группу не раньше, чем через две недели, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Можно поздравить всех с заслуженной победой, – отметил Калешин. – Мы переиграли соперника, и даже когда остались в меньшинстве, было больше шансов забить у нас, чем у соперника отыграться. Команда проявляет себя с хорошей духовной стороны, все игроки отдаются своей работе. Это видно по тому, как они сражаются. Ребята показали качественный футбол до удаления. После удаления это был характер.

– Как оцените игру центральной связки защитников?

– Уже со следующей недели в общую группу добавляются Гапон и Смирнов, появится вариативность в центре обороны. А центральные защитники в сегодняшнем матче сыграли качественно, учитывая, что эта связка была "аварийной".

– Как идет восстановление центрального защитника Игоря Армаша? Когда он вернется?

– Игорь проводит 50 процентов занятий с командой, еще 1 - 2 недели и он будет полностью заниматься в общей группе. У Армаша есть определенные сроки восстановления, мы не хотим их нарушать, чтобы не было рецидива. Как только врачи скажут, что он может работать в полную силу, он будет получать всю нагрузку.