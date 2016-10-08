Евгений Фролов: "Знаем, что "Кубань" никто не "кинет" и деньги будут выплачиваться"

Вратарь "Кубани" Евгений Фролов после игры 16-го тура ФНЛ против "Динамо" (0:1) отметил, что задержки с зарплатой не сказываются на футболистах. Также голкипер отметил, что несмотря на непростое турнирное положение, задача перед командой осталась прежней.

– Как прокомментируете пропущенный мяч?

– Если честно, я не видел момент удара. Так понял, что один игрок бил, второго мяч коснулся. Говорят, что было "вне игры", но я не знаю.

– Ваша команда сейчас находится в нижней части турнирной таблицы. Каковы перспективы?

– Будем стараться выигрывать. Шансы у нас еще есть, поскольку впереди много матчей, а задачи с нас никто не снимал. Будем бороться.

– Какая вообще обстановка в команде в связи с финансовыми проблемами клуба?

– На нас это никак не сказывается, мы трудимся. Конечно, приятнее, когда все платят вовремя, но мы все понимаем, что в стране сейчас сложная экономическая ситуация. Клуб делает все возможное, чтобы погасить долги перед нами.

– А когда последний раз платили зарплату?

– Летом. В июне-июле давали какую-то часть зарплаты. Конечно, это непростой психологический момент, но ребята стараются думать, в первую очередь, о футболе. Мы профессионалы и должны выполнять свою работу. Мы защищены контрактом.

– Если перебои с зарплатой затянутся, футболисты будут как-то реагировать на это?

– Нам все объяснили, и мы понимаем ситуацию. Знаем, что нас никто не "кинет" и деньги выплачиваться будут. Очень надеемся, что в скором времени ситуация стабилизируется. Ничего критического пока нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)