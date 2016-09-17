Евгений Бушманов: "Жаль, что "Спартак-2" в игре со "Спартаком" из Нальчика потерял два очка"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов после матча 13-го тура ФНЛ против "Спартака" из Нальчика (0:0) отметил, что его подопечные играли с большим преимуществом, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также специалист рассказал, что замена в перерыве нападающего Дениса Давыдова была запланированной.

– Играли с большим преимуществом, создали достаточное количество моментов, – сказал Бушманов. – Не получилось лишь одного – забить. Жаль, что потеряли два очка, но двигаемся дальше, готовимся к следующим матчам.

– Замена Давыдова в перерыве связана с повреждением?

– Нет, с ним все в порядке, эта перестановка была запланированной.