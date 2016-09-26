Евгений Бушманов: "Выезд во Владивосток всегда непростой"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов после игры 14-го тура ФНЛ против "Луча-Энергии" (0:0) отметил, что его подопечным не хватило хладнокровия в завершающей стадии атак. Также специалист посетовал на ошибки при подступах соперников к своей штрафной.

– Стартовые пятнадцать минут получились напряженными, – цитирует клубная пресс-служба Бушманова. – Хозяева начали встречу активно. Мы были к этому готовы. Однако из-за молодости наши ребята допускали оплошности на подступах к своей штрафной. И соперники зарабатывали "стандарты". После чего у наших ворот случались опасные моменты.

Потом наши футболисты успокоились и взяли игру под свой контроль. К сожалению, забить так и не удалось. Хотя шансы для того, чтобы открыть счет, у нас были. Не хватило хладнокровия в завершающей стадии атак. Но в нынешнем сезоне наш состав постоянно меняется. Поэтому, естественно, команда не всегда действует слаженно в нападении.

В целом, мы получили хороший опыт. Это непростой выезд, во Владивостоке всем клубам приходится нелегко. Наши игроки заработали здесь одно очко.

– В прошлом сезоне вы также сыграли с "Лучом-Энергией" вничью. Можете сравнить эти матчи?

– В прошлом сезоне встреча получилась интереснее. Мы продемонстрировали более содержательную игру. Но у нашей команды был другой состав.