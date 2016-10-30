Евгений Бушманов: "У "Спартака-2" не получаются матчи, в которых участвуют ребята из основы"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов посетовал на упущенные возможности после матча 19-го тура первенства ФНЛ с "Химками" (0:1). Специалист подчеркнул, что у него нет претензий к игрокам, которые приходят на "усиление" из основного состава.

– "Химки" не так уж часто играют так, как сегодня – в пять защитников, – цитирует пресс-служба "Спартака" Бушманова. – По такой схеме они действовали в этом сезоне против "Динамо" и против "Локомотива" в кубковом матче. В основном команда предпочитает 4-4-2. Мы готовились к обоим вариантам расстановки соперника, но хозяева оборонялись грамотно, и нам не удалось создать достаточного количества моментов. Хотя возможности для того, чтобы сравнять счет, у нас были. Не получилось. Обидно проигрывать такие матчи. Но мы проанализируем это поражение и будем двигаться дальше.

– Многие спартаковцы вчера были заявлены на дерби. В каком состоянии они вернулись?

– Пуцко почти все время тренируется с нами и был вызван в первую команду только из-за травмы Боккетти. А вот остальные ребята, Тимофеев, Кутин, Зуев, Давыдов, постоянно работают с основой и к нам приезжают редко, раз в месяц или в три недели. Не могу сказать, что они не стараются. Нет, выкладываются по полной программе. Но, к сожалению, пока у нас не получаются матчи, в которых участвуют ребята из основы. Вроде бы это усиление, а выходит наоборот. Но это наши внутриклубные дела. Будем разбираться, как сделать так, чтобы игровая практика, которая нужна ребятам, не влияла на результат команды отрицательно.

– В первом тайме было заметно, что у "Спартака-2" возникают проблемы с выходом из обороны. С чем это связано?

– "Химки" играли компактно, быстро перемещались. Мы же хотели, чтобы у нас мяч как можно быстрее "ходил" с фланга на фланг и благодаря этому получалось численное преимущество на отдельных участках поля. Но реализовать этот план не удавалось.