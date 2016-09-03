Евгений Бушманов: "Спартак-2" доминировал и заслуженно победил "Зенит-2"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов после победы в домашнем матче 11-го тура ФНЛ над "Зенитом-2" (4:1) отметил, что его команда хотела не только выиграть, но и показать хороший футбол.

– Матчи между "Спартаком" и "Зенитом" всегда принципиальны, – приводит официальный сайт красно-белых слова Бушманова. – Хотели не только выиграть, но и показать хороший футбол, доминировать. Думаю, нам это удалось. Поздравляю свою команду с красивой победой и тремя очками.

­ "Спартак-2" дважды отличился сегодня после навесов со стандартных положений. Но в первом тайме команда чаще пыталась разыгрывать штрафные удары. Почему?

­ Мы наигрывали на тренировках подобные розыгрыши. Игроки "Зенита-2" располагаются в определенных зонах при стандартных положениях. Мы знали об этом и учитывали данную расстановку соперника. Кроме того, у нас было преимущество в воздухе. Наши футболисты выше питерских. В итоге это помогло нам забить голы.