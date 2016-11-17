Евгений Бушманов: "С удовольствием согласился возглавить сборную ФНЛ"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов, назначенный наставником сборной ФНЛ на товарищеский матч против молодежной сборной Кипра, выразил сожаление в связи с тем, что не смог вызвать на предстоящую игру всех футболистов, которых хотел бы. Игра состоится в Лимассоле 29 ноября. В список вошли 19 футболистов из восьми клубов ФНЛ. Отметим, что из "Спартака-2" в команду вызваны восемь игроков.

– 27 ноября, на следующий день после заключительного в этом году тура собираемся в Москве, получаем экипировку и вылетаем на Кипр, – цитирует пресс-служба ФНЛ Бушманова. – На острове у нас запланированы две тренировки. 29 ноября уже игра. Времени сыграться не так много, зато сроки проведения матча – оптимальные. Все игроки находятся в хорошей спортивной форме – только что завершились матчи первой части сезона. Раньше эту товарищескую встречу провести нельзя – идет первенство, а на более поздние сроки сдвигать нецелесообразно – отпуска.

– Расскажите, кто вам будет помогать при подготовке к этому матчу?

– При подготовке задействован весь штаб "Спартака-2". Это логично и очень удобно. Такой матч – безусловно, важное событие. Подобного опыта ни у меня, ни у многих игроков еще не было. Это очень интересно. Новые эмоции!

– Долго не раздумывали над предложением возглавить сборную?

– После предложения, поступившего от президента ФНЛ Игоря Ефремова, сомнений не было. Согласился с удовольствием. Повторюсь, мне это интересно.

– Первоначально в расширенном списке было 34 игрока. По каким критериям вы формировали окончательный состав, исключив почти половину футболистов?

– Принцип простой. Самое главное – игровая практика. А число молодых футболистов, регулярно выступающих в первенстве, ограничено. Добавлю, что при выборе кандидатов использовались и личные впечатления. У нас же все футболисты на виду и известны их игровые качества. Нам было важно подобрать футболистов, способных показать игру, которую мы хотим увидеть 29 ноября.

– Получилось ли взять всех, кого хотели?

– К сожалению, всех пригласить не получилось. К примеру, ряд игроков "Зенита-2" и "Спартака-2" будут задействованы при подготовке главных команд к официальным матчам – ведь первая часть сезона в премьер-лиге завершается позже, чем в ФНЛ. По ряду причин не сумели вызвать игроков из "Енисея". Жаль. В Красноярске есть интересные молодые игроки, которые подходили в нашу сборную.

– Нет опасений, что кого-то из спартаковцев могут вызвать в главную команду, и в последний момент придется срочно искать замену?

– Что касается спартаковцев, то существует договоренность с руководством главной команды. Ребята сыграют в этом матче. Открыт вопрос пока по Давыдову. Привлечем к работе Полубояринова, который в этом сезоне чаще играет за молодежную команду "Спартака", чем за вторую команду в ФНЛ. Мне отлично известны его сильные качества. В том числе, Данил может сыграть и в обороне, а ведь у нас не так много защитников 1996 года рождения. Хотя это тоже объяснимо. В большинстве клубов линию обороны составляют более опытные и возрастные исполнители. Наличие большого числа спартаковцев оправдано. Эти ребята своей игрой заслуживают приглашение в сборную ФНЛ.

Восемь игроков "Спартака-2" вызваны в сборную ФНЛ