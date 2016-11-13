Евгений Бушманов: "С Каррерой у нас хорошее взаимодействие"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов после победы в матче 22-го тура первенства ФНЛ над "Факелом" (1:0) подчеркнул, что полузащитник Александр Зуев в ближайшее время не сможет помочь команде, передает из Сокольников корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Хавбек будет тренироваться с основным составом красно-белых.

- Зуев за эту неделю получил в "Спартаке-2" больше игровой практики, чем едва ли не за весь сезон. Как оцените его форму?

- Понятно, что чем больше Зуев играет, тем больше набирает игровые кондиции и тонус. Пока он, конечно, еще не тот, каким может быть. Но динамика положительная есть. Правда, на этом матче все, видимо, заканчивается. Потому что в следующих турах игры основы и "Спартака-2" вновь совпадают по датам, Саша вернется в главную команду. Но, по крайней мере, сейчас он будет лучше готов, чем две-три недели назад.

- В основном "Спартаке" сейчас есть кадровые потери - Боккетти травмирован, Зе Луиш также получил повреждение. Насколько футболисты из вашей команды способны при необходимости отыграть в премьер-лиге?

- Это определяет главный тренер основы - Массимо Каррера, который смотрит на состояние ребят в первой команде. И исходя из этого определяет, кто и сколько минут готов сыграть.

- Он сегодня вновь приехал в Сокольники. Насколько вообще у вас налажен диалог?

- Общаемся регулярно. Работаем вместе на базе, разговариваем если не ежедневно, то очень часто. Взаимодействие у нас хорошее.