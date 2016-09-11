Евгений Бушманов: "Претензии игроков к Давыдову? Ему не хватило одного дня тренировочного процесса"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов после игры 12-го тура ФНЛ против "Волгаря" (1:1) отметил, что матч зрителям понравился. Также специалист подчеркнул, что проблем с психологией у команды нет.

– Зрители посмотрели отличную игру, – цитирует клубная пресс-служба Бушманова. – Жаль, что не очень много болельщиков пришло на стадион. "Волгарь" – сильная команда, которую возглавляет опытный тренер Юрий Газзаев. Астраханцы не случайно располагаются в верхней части турнирной таблицы. В прошлом году они попали в переходные матчи и боролись за право выступать в премьер-лиге. Надеюсь, в Астрахани будут ходить на футбол активнее.

Что касается матча, то в первом тайме мы владели большим преимуществом. Мне понравилось, как действовали мои игроки. Да, были ошибки, после которых хозяева проводили контратаки. Но это вполне объяснимо, ведь у нас в команде много молодых ребят. После перерыва инициатива перешла к "Волгарю". Думаю, что ничья закономерна.

– Во время матча футболисты "Спартака-2" предъявляли претензии Давыдову по тому, как он вступал в прессинг. Есть ли у вас вопросы к Денису по этому компоненту?

– Давыдов не занимался на этой неделе с нашей командой. Основной состав "Спартака" играет завтра. Соответственно, работа на тренировках была выстроена иначе. Денису не хватило одного дня тренировочного процесса, чтобы быть в оптимальном состоянии. Поэтому он был заменен.

– Вы упомянули, что в "Спартаке-2" много молодых игроков. Не возникает ли у футболистов проблем в психологическом плане? Может, команде нужен опытный "дядька", коим в прошлом сезоне был Дмитрий Кудряшов?

– В первых десяти турах за нас выступали три опытных игрока. Сейчас большинство – молодые ребята, но есть те, кто играет за "Спартак-2" уже четвертый сезон. Проблем с психологией у нас нет.

– Как оцените дебют Лихачева?

– Неплохо. Детально разберем с командой.