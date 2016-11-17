Евгений Бушманов: "Очевидно, что игроки "Спартака-2" растут в профессиональном плане"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов, назначенный наставником сборной ФНЛ на товарищеский матч против молодежной сборной Кипра, отметил, что пока не имеет информации о предстоящем сопернике. Игра состоится в Лимассоле 29 ноября.

– Что вам известно о сопернике? Будете специально собирать информацию?

– Пока информации нет. Но уже дал задание найти видеозаписи нескольких игр, чтобы иметь представление. В любом случае будем отталкиваться от себя, и постараемся навязать сопернику свою игру.

– Ранее сборная ФНЛ проводила международные матчи со сборной итальянской серии B и не могла выиграть на протяжении пяти матчей. Вы можете стать первым тренером сборной ФНЛ, который добился успеха в международном матче. Насколько для вас принципиальна победа?

-Победа принципиальна всегда! Любой, уважающий себя футболист, выходя на поле, стремится к победе. И не так важно, товарищеский это матч или официальный. И естественно, на Кипре мы будем стремиться к победе. Уверен, наши молодые ребята являются амбициозными спортсменами, и проявят в этой игре все свои лучшие качества.

– "Спартак-2", состоящий из молодых игроков, уже второй сезон успешно выступает в ФНЛ. Чувствуете, что ребята быстро набираются опыта, играя против более опытных соперников?

– Матчи на уровне ФНЛ идут моим подопечным на пользу. Они действительно приобретают нужный опыт. У нас в этом году обновился состав, и выступают более молодые игроки. При этом, во многих матчах команда показывает яркий, зрелищный футбол и добивается хорошего результата. Ребята растут в профессиональном плане. Это очевидно.

– Надо полагать, что работа с молодыми игроками приносит вам удовлетворение. Раз есть результативная игра – результаты работы видны.

– Скажу так. Мне интересна эта работа.

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