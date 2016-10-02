Евгений Бушманов: "Ни одна команда не наиграла на победу"

Главный тренер "Спартака" Евгений Бушманов после ничьей с "Нефтехимиком" (0:0) в матче 9-го тура первенства ФНЛ рассказал о том, с чем связаны проблемы красно-белых в атаке.

– Как прокомментируете итоги матча?

– Мы настраивались на победу и очень хотели выиграть, но не получилось. Результат, считаю, закономерный, поскольку ни одна команда не наиграла на победу. У нас третья игра подряд закончилась со счетом 0:0. Хорошо, что не пропускаем, но в атаке есть проблемы с тем, что состав меняется постоянно. Сегодня соперник предстал грамотной командой в плане обороны. С ними надо было быстро играть, активно использовать фланги. Мы говорили об этом перед встречей. Но одно дело говорить, а другое – исполнить это. Надо быстро думать и принимать решения, а сегодня с этим были проблемы. Кроме того, не получалось индивидуального обыгрыша в атаке.

– Что скажете о втором тайме? До 75-й минуты соперник доминировал на поле.

– Нечем быть довольным. В первом тайме мы были чуть активнее. Надо быстрее думать. У нас не хватило скорости мысли.

– Не опасаетесь, что серия без побед может затянуться?

– Мы готовимся к каждому матчу и ставим всегда только одну задачу – выиграть. Работаем, в том числе и над психологией ребят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)