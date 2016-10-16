Евгений Бушманов: "Матч "Тамбов" - "Спартак-2" получился равным и не очень содержательным"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов после игры 17-го тура ФНЛ против "Тамбова" (0:1) посетовал на нехватку стабильности. Также специалист поздравил соперников с победой.

– На мой взгляд, игра получилась примерно равной, – цитирует пресс-служба ФНЛ Бушманова. – И не очень содержательной: команды создали не так уж много опасных моментов. Хозяева один шанс реализовали, а нам, к сожалению, не удалось этого сделать. Было много борьбы, много брака в передачах и в обработке мяча. Учитывая условия, в которых проходил матч, это не удивительно. Поздравляю "Тамбов" с победой. Мы же будем готовиться к следующим встречам.

– Спартаковцы владели территориальным преимуществом почти всю игру. Как вы объясните 15-минутный отрезок в первом тайме, когда "Тамбов" перехватил инициативу, забил гол, заработал пенальти?

– Футболисты у нас в основном очень молоды. К тому же команда сильно изменилась в этом сезоне и по существу строится заново. Стабильности пока не хватает. Но я вижу желание ребят, отдачу. У них все получится. Однако через поражения тоже надо пройти.