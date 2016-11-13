Евгений Бушманов: "Факел" не случайно занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов выразил мнение, что его команда одержала заслуженную победу над "Факелом" (1:0) в матче 22-го тура первенства ФНЛ, передает из Сокольников корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Единственный гол во встрече был забит защитником Иваном Дранниковым, который на 44-й минуте игры поразил свои ворота.

- Первым делом хочу сказать, что играли мы сегодня против очень хорошей команды, - начал Бушманов. - Мне нравится, как "Факел" действует, его третье место в таблице неслучайно. В первом тайме мы владели преимуществом, создавали моменты и подходы. Наш гол получился пусть и не следствием какой-то комбинации, тем не менее, он вытекал из логики игры.

Второй тайм в плане содержания немножко не получился. Были моменты на контратаках, чтобы забить еще один мяч, но не смогли распорядиться моментами. Концовка вышла напряженной, но рад, что ребята выдержали. Это хороший опыт. На мой взгляд, победили заслуженно.

- Почему сегодня сделали выбор в пользу Синодзуки в стартовом составе?

- Он достаточно хорошо вышел в прошлом матче с "Кубанью". Плюс на тренировках видно, что находится в хорошем состоянии. А еще, когда у нас играют Давыдов, Мелкадзе, Федчук, есть небольшой перекос в сторону атаки, поэтому решили сбалансировать состав за счет Синодзуки. Считаю, Иппэй сыграл сегодня здорово.