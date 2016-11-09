Евгений Бушманов: "Давно знаю Обухова, желаю ему удачи"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов после поражения от "Кубани" (2:5) в гостевом матче 21-го тура первенства ФНЛ заявил, что доволен своей командой, несмотря на итоговый счет. По словам Бушманова, соперник изменился по сравнению с первым кругом, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Я думаю, получился футбол зрелищный, открытый, – отметил Бушманов. – У нас было пять изменений в старте по сравнению с прошлым матчем, и, наверное, с этим связано, что первый тайм провели таким образом. Играли неплохо, но не хватало взаимопонимания в обороне. Моментов создали не меньше, чем "Кубань", но они реализовали свои, а мы нет. Должен сказать, мои ребята проявили харакетр, пытались исправить ситуацию во втором тайме, были моменты помимо двух голов. По такой игре, когда рискуешь и сзади оставляешь много свободы, соперник наказал нас. Но в целом я доволен ребятами, тем, что у них есть характер. Я думаю, они показали качественный футбол в атаке.



– Было известно, что Бендзь не сыграет. Почему не удалось использовать этот момент у соперника?



– Нам удалось. Мы забили из этой зоны, и моментов было достаточно. Как раз из центральной зоны они и пришли.



– Какой момент стал ключевым?



– Это четвертый гол в наши ворота.



– Пенальти, четыре желтых карточки за один эпизод. Если судить "на тоненького", там не было пенальти. Что скажете?



– Если посмотрите этот момент, тогда вопрос отпадет. Там не было "на тоненького", было очень "на толстого". А до этого эпизода там не было фола на Леонтьеве? Я ж не говорю про судейство.



– Насколько, на ваш взгляд "Кубань", изменилась по сравнению с первым кругом?



– Действительно изменилась, в первую очередь в плане игры. Сейчас стараются комбинировать, привить такой стиль команде. Такой футбол мне ближе. Команда играет для местных болельщиков, думаю, они довольны.



– Как, на ваш взгляд, сыграл Обухов?



– Мне понравилось. В первом тайме он был опасен, много остроты создавал. Он заработал штрафной, когда был первый гол. Так бывает, когда бывшие игроки хотят особенно сыграть против бывшего клуба. Очень хорошо отношусь к Обухову, давно его знаю. Хочу пожелать ему удачи.