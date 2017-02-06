21:01 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Евгений Буда: "Никто из руководства "Балтики" не говорил об отставке тренера"

0
0
0

Начальник команды "Балтики" Евгений Буда сообщил "СЭ", что не слышал об отставке главного тренера Игоря Захаряка. Он отметил, что сегодня специалист провел вечернюю тренировку.

– Команда находится на сборе в Сочи, главный тренер Игорь Захаряк тоже здесь. Сегодня он проводил вечернюю тренировку, – сказал Буда. – Никто из руководства об изменениях в тренерском штабе нам не сообщал. Ждем официальной информации. (Сергей АСТАХОВ)

Лепсая назначен генеральным директором "Балтики"//
Совет директоров "Балтики" начнется в 16.00//
Смородская опровергла информацию о работе в "Балтике"//
В "Балтике" подтвердили переговоры с Черевченко

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ