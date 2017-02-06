Евгений Буда: "Никто из руководства "Балтики" не говорил об отставке тренера"

Начальник команды "Балтики" Евгений Буда сообщил "СЭ", что не слышал об отставке главного тренера Игоря Захаряка. Он отметил, что сегодня специалист провел вечернюю тренировку.

– Команда находится на сборе в Сочи, главный тренер Игорь Захаряк тоже здесь. Сегодня он проводил вечернюю тренировку, – сказал Буда. – Никто из руководства об изменениях в тренерском штабе нам не сообщал. Ждем официальной информации. (Сергей АСТАХОВ)

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