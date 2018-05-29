Евдокимов возглавил "Ротор-Волгоград"

Как и предполагал "СЭ", новым главным тренером "Ротора-Волгоград" стал Роберт Евдокимов. О назначении 48-летнего специалиста сообщает пресс-служба ФНЛ.

На этой должности Евдокимов сменил Сергея Павлова, с которым руководство клуба решило не продлевать контракт. На пост наставника команды из Волгограда также претендовал Андрей Талалаев.

Последним местом работы Евдокимова был казахстанский "Тобол". Его помощником является легенда "Ротора" Олег Веретенников​.

Напомним, в сезоне-2017/18 "Ротор-Волгоград" занял 17-е место из 20 команд в первенстве ФНЛ, но получил право остаться в лиге из-за решения московского "Арарата", выигравшего первенство ПФЛ в группе "Центр", со следующего сезона переехать в Армению.