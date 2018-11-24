Роберт Евдокимов уволен с поста главного тренера "Ротора". После поражения в домашнем матче с "Шинником" (1:3) на пресс-конференцию пришел гендиректор клуба Андрей Рекечинский, который объявил об отставке специалиста.

- Сейчас было принято решение учредителем и руководством клуба, что Роберт Геннадьевич Евдокимов с сегодняшнего дня отправлен в отставку. Мы благодарим Роберта Геннадьевича за проделанную работу и желаем успехов. Исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Павел Могилевский. Я хотел бы от всего клуба извиниться перед болельщиками за промежуточный неудовлетворительный результат, поблагодарить их за поддержку, - сказал Рекечинский на пресс-конференции.

- Перед сезоном вы сказали, что разделите ответственность за результат с Робертом Евдокимовым. Какая сейчас будет ваша судьба?

- Пока работаю.

- То есть сами в отставку не собираетесь?

- Нет.

- Что с остальным тренерским штабом?

- Сейчас рано об этом говорить. Не сегодня.

- Есть понимание: на весеннюю часть будете искать кого-то?

- На сегодня главная новость - увольнение Евдокимова. Остальное прокомментируем через какое-то время.

После 24 туров "Ротор" занимает 15-е место в таблице Олимп-ФНЛ.