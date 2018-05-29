20:36 | Футбол — ФНЛ

Евдокимов рассказал о задачах, которые перед ним поставили в "Роторе-Волгоград"


Роберт Евдокимов прокомментировал назначение на пост главного тренера "Ротора-Волгоград". По его словам, клуб должен быть примером для местной молодежи.

- В Волгограде "Ротор" должен быть вершиной пирамиды, в котором стремятся играть местные мальчишки. В мое время было именно так, и мы намерены вернуть это желание детей, - цитирует клубная пресс-служба Евдокимова. - В том числе планируется развивать "Ротор-2" 

Как сообщает пресс-служба "Ротора-Волгоград", цель на сезон для клуба – занять место в первой восьмерке ФНЛ. 

Напомним, в сезоне-2017/18 "Ротор-Волгоград" занял 17-е место из 20 команд в первенстве ФНЛ, но получил право остаться в лиге из-за решения московского "Арарата"выигравшего первенство ПФЛ в группе "Центр", со следующего сезона переехать в Армению.

Дополнительная информация

https://rotor-vlg.com/news/glavnye/fk_rotor_volgograd_provel_press_konferentsiyu_na_kotoroy_predstavil_glavnogo_trenera/

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