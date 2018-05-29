Евдокимов рассказал о задачах, которые перед ним поставили в "Роторе-Волгоград"

Роберт Евдокимов прокомментировал назначение на пост главного тренера "Ротора-Волгоград". По его словам, клуб должен быть примером для местной молодежи.
- В Волгограде "Ротор" должен быть вершиной пирамиды, в котором стремятся играть местные мальчишки. В мое время было именно так, и мы намерены вернуть это желание детей, - цитирует клубная пресс-служба Евдокимова. - В том числе планируется развивать "Ротор-2".
Как сообщает пресс-служба "Ротора-Волгоград", цель на сезон для клуба – занять место в первой восьмерке ФНЛ.
Напомним, в сезоне-2017/18 "Ротор-Волгоград" занял 17-е место из 20 команд в первенстве ФНЛ, но получил право остаться в лиге из-за решения московского "Арарата", выигравшего первенство ПФЛ в группе "Центр", со следующего сезона переехать в Армению.
Дополнительная информация
https://rotor-vlg.com/news/glavnye/fk_rotor_volgograd_provel_press_konferentsiyu_na_kotoroy_predstavil_glavnogo_trenera/