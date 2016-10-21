12:15 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Еще четверо участников конфликта фанатов в Воронеже предстанут перед судом

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Представитель Центрального районного суда города Воронеж Оксана Разинькова подчеркнула, что 31 октября будут рассмотрены материалы еще по четырем участникам массовых беспорядков в день матча 17-го тура первенства ФНЛ между "Факелом" и "Динамо" (2:1), сообщает "Р-Спорт".

Встреча была остановлена на 58-й минуте из-за беспорядков на трибунах. Фанаты команд устроили драку. Стычка была остановлена полицейскими, матч был возобновлен спустя десять минут.

Суд оштрафовал на три тысячи рублей троих участников беспорядков на стадионе и арестовал четверых. Кроме того, материалы в отношении еще трех человек были переданы по подведомственности в Москву в связи с заявленным ходатайством.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161021/1111100559.html

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