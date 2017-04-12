"Енисей" вырвал победу над "Сибирью", "Нефтехимик" и "Луч-Энергия" не выявили сильнейшего

"Нефтехимик" и "Луч-Энергия" (1:1) не выявили сильнейшего в матче 31-го тура чемпионата ФНЛ. Команды обменялись забитыми мячами в середине первого тайма. Хозяева поля продолжают идти на последнем месте в турнирной таблице.

"Енисей" одержал волевую победу над "Сибирью" (3:2). Хозяева поля по ходу встречи проигрывали со счетом 1:2, однако во втором тайме смогли отыграться и одержать победу. Красноярский клуб, который возглавляет Андрей Тихонов, идет на пятом месте в турнирной таблице, "Сибирь" занимает 17-ю строчку.

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31-й тур

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 1:1 (1:1)

Голы: Килин, 29 (0:1). Муллин, 31 (1:1).

"Нефтехимик": Комаров, Морозов, Кобахидзе, Сурков, Маляка, Петролай, Корнилов, Галиакберов, Гелоян, Бабырь, Муллин.

"Луч-Энергия": Гаврилов, Кашкавал, Попов, Грицаенко, Пискунов, Насадюк, Гриднев, Машнев (Носов, 72), Килин (Михалев, 89), Пономаренко, Столбовой (Гордиенко, 81).

Предупреждения: Корнилов, 7. Муллин, 20. Насадюк, 64.

Судья: Недвижай.

12 апреля. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик".

"Енисей" (Красноярск) – "Сибирь" (Новосибирск) – 3:2 (1:2)

Голы: Харитонов, 22 (1:0). Чеботару, 28 (1:1). Беляев, 38 (1:2). Самодин, 60 (2:2). Чичерин, 75 (3:2).

"Енисей": Опарин, Кичин, Гультяев (Семакин, 76), Васильев, Чичерин, Харитонов (Чернов, 46), Ланин, Алиев (Тен, 86), Камеш, Козлов (Иванов, 65), Самодин.

"Сибирь": Цыган, Магаль, Гладышев (Кувшинов, 87), Кушнирук, Ларенц, Мищенко, Макаренко, Безлихотнов, Андреев (Вотинов, 59), Чеботару, Беляев.

Предупреждение: Васильев, 78.

Судья: Кукуляк.

12 апреля. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".