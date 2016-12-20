17:21 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Енисей" в Новом году пожелал себе выход в премьер-лигу

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"Енисей" записал новогодний ролик, в котором снялись главный тренер команды Андрей Тихонов, а также футболисты Андрей Козлов, Нивалду, Александр Харитонов, Владимир Камеш, Росен Колев и Илья Гультяев. В видео раскрыто единственное желание клуба в 2017 году - попадание в премьер-лигу.

После 24 туров ФНЛ красноярцы занимают четвертое место в турнирной таблице, претендуя на стыковые матчи. Отставание от второй строчки, которая дает прямую путевку в элитный дивизион, составляет 12 очков.

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Maat

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