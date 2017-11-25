"Енисей" упустил победу в матче против "Балтики"

"Енисей" на своем поле не смог обыграть "Балтику" в матче 25-го тура ФНЛ – 1:1. Хозяева вышли вперед на 71-й минуте, гол забил Артур Малоян. На 83-й минуте Антон Кобялко счет сравнял. "Енисей" остается на первом месте в турнирной таблице, "Балтика" занимает шестую строчку.

В другом матче тура "Олимпиец" на своем поле сыграл вничью с "Динамо" из Санкт-Петербурга со счетом 2:2.

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ФНЛ

25-й тур

"Олимпиец" (Нижний Новгород) – "Динамо СПб" (Санкт-Петербург) – 2:2 (2:0)

Голы: Хрипков, 5 (1:0). Сорочкин, 16 (2:0). Юрганов, 88 (2:1). Киреенко, 90 (2:2).

Нереализованный пенальти: Кулишев (Динамо СПб), 73 (вратарь)

"Олимпиец" (Нижний Новгород): Анисимов, Хайруллов, Хрипков, Морозов, Абрамов, Филин, Ламбарский (Гогберашвили, 89), Нежелев (Беляков, 46), Горбунов, Фомин, Сорочкин (Кириллов, 71).

"Динамо СПб" (Санкт-Петербург): Генералов, Житников (Маркосов, 61), Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев, Рогов (Батютин, 46), Сарамутин (Киреенко, 55), Песегов, Барсов (Цвейба, 90+2), Коротаев.

Предупреждения: Барсов, 33. Фомин, 38. Абрамов, 60. Киреенко, 69. Маркосов, 78. Песегов, 83. Анисимов, 89.

Удаление: Фомин (Олимпиец), 57.

Судья: Васильев (Ижевск).

25 ноября. Дзержинск. Стадион "Химик".

"Енисей" (Красноярск) – "Балтика" (Калининград) – 1:1 (0:0)

Голы: Малоян, 71 (1:0). Кобялко, 83 (1:1).

"Енисей" (Красноярск): Филиппов, Кичин, Новиков, Семакин, Иванов, Камеш, Фатуллаев, Харитонов (Ломакин, 66), Кутьин (Малоян, 66), Комков, Козлов (Сердеров, 83).

"Балтика" (Калининград): Лантратов, Тимошин, Каленкович, Логашов, Джалилов, Чуперка, Свежов, Шешуков, Скопинцев, Себаи, Касьян (Кобялко, 80).

Предупреждения: Семакин, 13. Себаи, 27. Камеш, 42. Логашов, 54. Козлов, 60. Каленкович, 79.

Удаление: Себаи (Балтика), 90+3.

Судья: Волошин (Смоленск).

25 ноября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".