12:02 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Енисей" Тихонова потерпел пятое поражение в сезоне

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"СКА-Хабаровск" на своем поле переиграл "Енисей" в матче 11-го тура первенства ФНЛ. Автором единственного гола стал полузащитник Николай Калинский. Для подопечных Андрея Тихонова​ это поражение стало пятым в сезоне.

Первенство России

ФНЛ

11-й тур 

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Енисей" (Красноярск) - 1:0 (0:0)

Гол: Калинский, 78 (1:0). 

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Удалый, Эдиев, Микуцкис, Карасев (Калинский, 72), Дедечко, Димидко (Никифоров, 32), Кацаев (Воронкин, 80), Черевко, Булия, Кобялко (Казанков, 59).

"Енисей": Вавилин, Чичерин, Васильев, Гультяев, Рожков, Алиев (Кухарчук, 75), Камеш, Ланин, Ломакин (Козлов, 90), Семакин (Нивалду, 79), Малоян.

Предупреждение: Криворучко, 90+1. 

Судья: Апонасенко (Москва).

3 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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