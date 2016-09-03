"Енисей" Тихонова потерпел пятое поражение в сезоне

"СКА-Хабаровск" на своем поле переиграл "Енисей" в матче 11-го тура первенства ФНЛ. Автором единственного гола стал полузащитник Николай Калинский. Для подопечных Андрея Тихонова​ это поражение стало пятым в сезоне.

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11-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Енисей" (Красноярск) - 1:0 (0:0)

Гол: Калинский, 78 (1:0).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Удалый, Эдиев, Микуцкис, Карасев (Калинский, 72), Дедечко, Димидко (Никифоров, 32), Кацаев (Воронкин, 80), Черевко, Булия, Кобялко (Казанков, 59).

"Енисей": Вавилин, Чичерин, Васильев, Гультяев, Рожков, Алиев (Кухарчук, 75), Камеш, Ланин, Ломакин (Козлов, 90), Семакин (Нивалду, 79), Малоян.

Предупреждение: Криворучко, 90+1.

Судья: Апонасенко (Москва).

3 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.