"Енисей" Тихонова потерпел первое поражение после пяти побед подряд

"Шинник" на своем поле выиграл у "Енисея" в матче 36-го тура первенства ФНЛ. Это первое поражения для подопечных Андрея Тихонова после серии из пяти побед.

В турнирной таблице "Шинник" занимает 6-е место, а "Енисей" - 4-е.

Чемпионат России

ФНЛ

36-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Енисей" (Красноярск) - 4:2 (1:1)

Голы: Нетфуллин, 2 (1:0). Камеш, 23 (1:1). Васильев, 70 (1:2). Нетфуллин, 72 (2:2). Султонов, 74 (3:2). Низамутдинов, 78 (4:2).

"Шинник": Яшин, Ятченко (Митасов, 78), Царикаев, Цховребов, Ндри, Гоцук (Дзахов, 66), Чистяков, Султонов (Лаук, 80), Нетфуллин, Земсков, Низамутдинов (Подоляк, 83).

"Енисей": Опарин, Васильев, Чичерин, Кичин (Колев, 73), Иванов, Ланин (Малоян, 85), Камеш, Алиев, Самодин, Саркисов (Тен, 87), Козлов (Семакин, 73).

Предупреждение: Низамутдинов, 88.

Судья: Панин (Дмитров).

10 мая. Ярославль. Стадион "Шинник".