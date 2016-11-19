"Енисей" Тихонова победил "Волгарь"

В матче 23-го тура первенства ФНЛ "Енисей" на своем поле обыграл "Волгарь" со счетом 1:0. Единственный гол на 3-й минуте забил нападающий Андрей Козлов. Команда Андрея Тихонова набрала 37 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. В активе "Волгаря" 26 баллов – команда на 15-й строчке.

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23-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Волгарь" (Астрахань) – 1:0 (1:0)

Гол: Козлов, 3.

"Енисей": Опарин, Чичерин, Гультяев, Чернов, Иванов (Цуканов, 86), Ломакин (Семакин, 76), Алиев, Фатуллаев, Камеш, Коротаев (Кичин, 46), Козлов (Малоян, 77).

"Волгарь": Бучнев, Плиев (Болонин, 78), Стешин, Зуйков, Акбашев (Жабкин, 81), Букия (Газзаев, 83), Скворцов (Дышеков, 87), Сутормин, Шалаев, Кабутов, Радченко.

Предупреждения: Шалаев, 61. Кабутов, 65. Сутормин, 90+1. Газзаев, 90+1.

Судья: Куликов (Саранск).

19 ноября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".