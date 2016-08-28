"Енисей" Тихонова одержал первую победу дома, обыграв "Тамбов"

"Енисей" в домашнем матче 10-го тура ФНЛ обыграл "Тамбов". Для команды Андрея Тихонова это первая победа на своем поле.
Первенство России
ФНЛ
10-й тур
"Енисей" (Красноярск) - "Тамбов" - 2:1 (1:0)
Голы: Алиев, 43 (1:0). Камеш, 78 (2:0). Рыбин, 82 (2:1).
"Енисей": Вавилин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Рожков, Семакин (Иванов, 69), Ланин, Ломакин (Нивалду, 81), Камеш, Алиев, Малоян (Козлов, 81).
"Тамбов": Смирнов, Рыбин, Шляков, Михалев, Овсиенко, Чернышов (Сорокин, 68), Шевчук, Трусевич, Поярков, Дутов, Алумона (Дорожкин, 73).
Предупреждения: Трусевич, 20. Малоян, 35. Рожков, 40. Чернышов, 64. Шляков, 76. Вавилин, 90+1.
Удаление: Трусевич, 70.
Судья: Сухой (Люберцы).
28 августа. Красноярск. Стадион "Центральный".
Аnаtоliсh
FMS-Tambov______________________________________________________________________________________ Ну да. Только не пропускать бы еще))
15:50
FMS-Tambov
Аnаtоliсh, ну зато 100% реализация. Один удар - один гол...)))
15:37
Аnаtоliсh
FMS-Tambov, у нас один удар в створ и это гол Рыбина. Какие тут очки?)) Красноярцев с победой, Алумона - дно.
15:33
FMS-Tambov
При определённых обстоятельствах могли очко зацепить... Ну а так-то да, согласен, пока всё грустно. Насчёт руки надо с другой камеры смотреть. Надеюсь к вечеру увидим.
15:31
Аnаtоliсh
FMS-Tambov Да не было там руки. Видеонарезку сделают - сам увидишь. Да и не суть. Уж на ничью даже мы никак не наиграли, а Енисей пару раз в перекладину попал. Результат по игре.
15:28
FMS-Tambov
Момент со вторым голом - прежде чем пробить по воротам, Камеш остановил мяч рукой.
15:08