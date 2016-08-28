14:53 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Енисей" Тихонова одержал первую победу дома, обыграв "Тамбов"

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"Енисей" в домашнем матче 10-го тура ФНЛ обыграл "Тамбов". Для команды Андрея Тихонова это первая победа на своем поле.

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ФНЛ

10-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Тамбов" - 2:1 (1:0)

Голы: Алиев, 43 (1:0). Камеш, 78 (2:0). Рыбин, 82 (2:1).

"Енисей": Вавилин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Рожков, Семакин (Иванов, 69), Ланин, Ломакин (Нивалду, 81), Камеш, Алиев, Малоян (Козлов, 81).

"Тамбов": Смирнов, Рыбин, Шляков, Михалев, Овсиенко, Чернышов (Сорокин, 68), Шевчук, Трусевич, Поярков, Дутов, Алумона (Дорожкин, 73).

Предупреждения: Трусевич, 20. Малоян, 35. Рожков, 40. Чернышов, 64. Шляков, 76. Вавилин, 90+1.

Удаление: Трусевич, 70.

Судья: Сухой (Люберцы).

28 августа. Красноярск. Стадион "Центральный".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Аnаtоliсh

FMS-Tambov______________________________________________________________________________________ Ну да. Только не пропускать бы еще))

15:50

FMS-Tambov

Аnаtоliсh, ну зато 100% реализация. Один удар - один гол...)))

15:37

Аnаtоliсh

FMS-Tambov, у нас один удар в створ и это гол Рыбина. Какие тут очки?)) Красноярцев с победой, Алумона - дно.

15:33

FMS-Tambov

При определённых обстоятельствах могли очко зацепить... Ну а так-то да, согласен, пока всё грустно. Насчёт руки надо с другой камеры смотреть. Надеюсь к вечеру увидим.

15:31

Аnаtоliсh

FMS-Tambov Да не было там руки. Видеонарезку сделают - сам увидишь. Да и не суть. Уж на ничью даже мы никак не наиграли, а Енисей пару раз в перекладину попал. Результат по игре.

15:28

FMS-Tambov

Момент со вторым голом - прежде чем пробить по воротам, Камеш остановил мяч рукой.

15:08

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