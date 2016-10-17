"Енисей" сыграл вничью с сотней детей

Футболисты "Енисея" провели товарищеский матч с необычным соперником – им противостояли сто детей из футбольной академии "Легион". Как сообщает официальный сайт красноярского клуба, встреча завершилась со счетом 3:3.

Команда Андрея Тихонова проигрывала по ходу матча со счетом 1:3, но смогла отыграться. Помимо игроков "Енисея" за красноярский клуб сыграли сыновья главного тренера Денис и Михаил, а также министр спорта региона Сергей Алексеев и директор "Енисея" Денис Рубцов.