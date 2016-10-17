"Енисей" сыграл вничью с сотней детей

Футболисты "Енисея" провели товарищеский матч с необычным соперником – им противостояли сто детей из футбольной академии "Легион". Как сообщает официальный сайт красноярского клуба, встреча завершилась со счетом 3:3.
Команда Андрея Тихонова проигрывала по ходу матча со счетом 1:3, но смогла отыграться. Помимо игроков "Енисея" за красноярский клуб сыграли сыновья главного тренера Денис и Михаил, а также министр спорта региона Сергей Алексеев и директор "Енисея" Денис Рубцов.
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http://www.fc-enisey.ru/klub/novosti/item/4001-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%8B%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%8E-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8