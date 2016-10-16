21:26 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Енисей", "Спартак", "Крылья" и "Химки" поздравили Тихонова с днем рождения

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"Енисей" поздравил с днем рождения главного тренера клуба Андрея Тихонова. Сегодня специалисту исполнилось 46 лет. В российской премьер-лиге Тихонов в качестве футболиста выступал в трех клубах - "Спартаке", "Крыльях Советов" и "Химках" - и везде был капитаном. С Тихоновым в составе команды добивались лучших результатов в своей истории. "Спартак" выиграл 8 из 9 чемпионских титулов, "Крылья" взяли бронзу-2004, а "Химки" стали девятыми в сезоне-2007. Все три клуба также поздравили своего бывшего игрока, к поздравлениям присоединился и официальный сайт чемпионата мира-2018.

 

 

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Nevskij

Лучше игрока по игровым, профессиональным и человеческим качествам, чем Андрей Тихонов просто нету в нашем российском футболе. Здоровья и удачи во всех сферах жизни!

22:04

баламошка

Андрюшке всяческих благ.

21:43

Доктор-Ч

От имени болельщиков Краснодарского края поздравляю игрока и тренера Андрея Тихонова с днём рождения! Удачи, крепкого здоровья и как можно больше побед на футбольных полях!

21:37

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