"Енисей", "Спартак", "Крылья" и "Химки" поздравили Тихонова с днем рождения

"Енисей" поздравил с днем рождения главного тренера клуба Андрея Тихонова. Сегодня специалисту исполнилось 46 лет. В российской премьер-лиге Тихонов в качестве футболиста выступал в трех клубах - "Спартаке", "Крыльях Советов" и "Химках" - и везде был капитаном. С Тихоновым в составе команды добивались лучших результатов в своей истории. "Спартак" выиграл 8 из 9 чемпионских титулов, "Крылья" взяли бронзу-2004, а "Химки" стали девятыми в сезоне-2007. Все три клуба также поздравили своего бывшего игрока, к поздравлениям присоединился и официальный сайт чемпионата мира-2018.