"Енисей", "Спартак", "Крылья" и "Химки" поздравили Тихонова с днем рождения

"Енисей" поздравил с днем рождения главного тренера клуба Андрея Тихонова. Сегодня специалисту исполнилось 46 лет. В российской премьер-лиге Тихонов в качестве футболиста выступал в трех клубах - "Спартаке", "Крыльях Советов" и "Химках" - и везде был капитаном. С Тихоновым в составе команды добивались лучших результатов в своей истории. "Спартак" выиграл 8 из 9 чемпионских титулов, "Крылья" взяли бронзу-2004, а "Химки" стали девятыми в сезоне-2007. Все три клуба также поздравили своего бывшего игрока, к поздравлениям присоединился и официальный сайт чемпионата мира-2018.
Андрей Валерьевич, с днем рождения! pic.twitter.com/51sccsdUNN– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 16 октября 2016 г.
Поздравляем с Днём рождения Андрея Тихонова! Сегодня одному из самых ярких игроков "Спартака" 90-х, 8-кратному чемпиону, исполнилось 46 лет! pic.twitter.com/cMpVHHtXsI– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 октября 2016 г.
С Днём рождения, Андрей Валерьевич! Андрею Тихонову - 46! Поздравляем! Счастья, крепкого здоровья и больших успехов на тренерском поприще! pic.twitter.com/ZFK8R5DqaJ– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 16 октября 2016 г.
С днем рождения, Андрей Валерьевич!: Сегодня исполнилось 46 лет легенде… https://t.co/ffkOGkKzAi #ФКХимки– ФК Химки (@fc_khimki) 16 октября 2016 г.
С днем рождения, Андрей Тихонов! Легенде @fcsm_official - 46 pic.twitter.com/1MW59Edkka– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 16 октября 2016 г.
Nevskij
Лучше игрока по игровым, профессиональным и человеческим качествам, чем Андрей Тихонов просто нету в нашем российском футболе. Здоровья и удачи во всех сферах жизни!
22:04
баламошка
Андрюшке всяческих благ.
21:43
Доктор-Ч
От имени болельщиков Краснодарского края поздравляю игрока и тренера Андрея Тихонова с днём рождения! Удачи, крепкого здоровья и как можно больше побед на футбольных полях!
21:37